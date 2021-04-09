إنجاز «جناح فرنسا» في معرض «إكسبو 2020 دبي» قبل 5 أشهر من انطلاقه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن انتهاء بناء «جناح فرنسا» قبل خمسة أشهر من الافتتاح المقرر للمعرض في الأول من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك، خلال زيارة وزيرة الدولة والعضو المنتدب للجنة العليا لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، يرافقها الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية، فرانك ريستر، لـ«جناح فرنسا» في المعرض، للاطلاع على اللمسات النهائية التي طبعت إنجاز هذا الجناح.

وتفصيلاً، زارت ريم الهاشمي، يرافقها فرانك ريستر، «جناح فرنسا» في المعرض الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات، وذلك للاطلاع على اللمسات النهائية التي طبعت إنجاز هذا الجناح بالكامل. وكان في استقبالهما المفوض العام لفرنسا في «إكسبو 2020 دبي» رئيس الشركة الفرنسية للمعارض «كوفريكس»، إريك لانكيه، وبحضور كل من سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، كزافييه شاتيل، والقنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي والإمارات الشمالية، رجاء رابي، إضافة إلى ممثلين عن شركتي «إنجي» و«أورانج» السفيرين الراعين لـ«جناح فرنسا» والرعاة الرئيسين: «أكور»، وشركة «كهرباء فرنسا»، و«المركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية»، و«لاكوست»، و«رينو»، إذ من المتوقع أن يشهد على ابتكاراتها ملايين الزوار على مدار ستة أشهر، فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي».

وبدأ العمل في بناء «جناح فرنسا» بوضع حجر الأساس في مايو عام 2019 بحضور وزيرة النقل الفرنسية السابقة، إليزابيث بورن. وعلى الرغم من الأزمة الصحية التي ألمّت بالعالم وتأجيل «إكسبو 2020 دبي» جرّاء ذلك، فإن استكمال «جناح فرنسا» قبل خمسة أشهر من الافتتاح المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، يعدّ إنجازاً كبيراً تحت وطأة تلك الظروف.

وبذل مهندسو المكاتب الهندسية التي أشرفت على إنجاز هذه المشروع جهوداً كبيرة، على رأسهم جان لوك بيريز وبرنارد موبلو (أتيليه دو برادو للهندسة المعمارية) وجاكوب سيلينييه وباسكال غرابلي (سيلينييه آند غرابلي الهندسية)، حيث أشرفوا شخصياً على مراقبة خططهم، خطوة بخطوة، وصولاً إلى الانتهاء منها أمس.

وتمت أيضاً خلال هذه الزيارة، التي أضفت طابعاً رسمياً على الانتهاء من استكمال «جناح فرنسا»، غرس آخر ثلاث شجرات من نوع «آكاسيا آرابيكا» في شريط الحديقة المحيطة به رمزاً لهذا الإنجاز. كما تم تصميم كورنيش المتنزه المحيط بالجناح ليكون مساحة ترفيهية للزوّار والاستراحة فيها، إضافة إلى زراعة أنواع من الأشجار المعرّضة للانقراض.

ومن المقرر أن يكشف «جناح فرنسا» في 26 أبريل الجاري، النقاب عن مزيد من التفاصيل التي تستقطب اهتمام الزوّار، خصوصاً المعارض المصاحبة المؤقتة والدائمة، التي ستنطلق رحلة استكشافها اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021.