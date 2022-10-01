مغردون يتفاعلون مع وسم "مدينة إكسبو دبي".. "الحلم يعود من جديد"

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع وسم #مدينة_إكسبو_دبي، تزامنا مع افتتاح المدينة، اليوم، أبوابها مجدّداً لزيارة معالمها بالتزامن مع ذكرى مرور عام على انطلاق فعاليات الحدث الدولي "إكسبو 2020 دبي".

وعبر المغردون عن فرحتهم بإعادة افتتاح مدينة إكسبو، وحماسهم لزيارتها واسترجاع ذكرياتهم التي كونوها خلال إكسبو 2020 دبي، والذي امتد لستة أشهر كاملة، كانت مليئة بالأنشطة والفعاليات والأحداث المبهرة، فقالت إحدى المغردات: "خبر مبهج إعادة افتتاح مدينة إكسبو دبي، ستكون فرصة لاستعادة آلاف الذكريات الجميلة من الحدث الكبير الذي كتب فصلاً جديداً من التفوق لدبي وللإمارات، سيعيش إرثه لآفاق أوسع وأكثر استدامة بالافتتاح الرسمي لمدينة إكسبو 2020 اليوم".

وقال آخر: "مضى عام على حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي في حدث مبهر لامس قلوب الكثير، واليوم نحتفي بهذه الذكرى الرائعة وسنوات من العمل الدؤوب، وننظر إلى كل تلك اللحظات التي لا تنسى، لنفتح أذرعنا استقبالاً للمزيد من اللحظات الجميلة والمؤثرة".

ووصف مغردون إعادة افتتاح مدينة إكسبو دبي بعبارات جميلة كتبوها من قلوبهم، فمنهم من وصفها بالحلم الذي يعود من جديد، ومنهم من وصفها بالشمس التي تشرق من جديد، فقال أحدهم: "اكسبو الحلم يعود من جديد".

وقال آخر: "روح إكسبو تشرق من جديد ".

من جهنهم أكد مغردون على مكانة مدينة إكسبو دبي في قلوبهم، معبرين عن تعلقهم بهذا المكان المتميز، والذي كان تحفة معمارة وفنية زادت من جمالية دبي وتميزها،

فقال أحدهم: "سبق وتعلقت قلوبنا في #مدينة_إكسبو_دبي.. واليوم تستقبل المدينة الزوار في "تيرّا وألِف وحديقة الثُرَيَّا"، وذلك ضمن استعدادها لاستقبال الزوار في العديد من الوجهات المتميزة لتواصل ما حققه إكسبو 2020 دبي في إلهام أجيال المستقبل".

كما اعتبر مغردون أن مدينة إكسبو هي إرث ثقافي وحضاري يجب أن يستمر للأبد ليبقى رمزا يعبر عن الحدث الأضخم "إكسبو دبي 2020"، فقال أحد المغردين: "إكسبو 2020 دبي هو إرث حضاري وثقافي يجب أن يستمر للتذكير بالحدث الأضخم الذي بدء في مثل هذا اليوم منذ عام".

وقال آخر: "دمت للابد ارث اكسبو 2020".

وفي سياق متصل، نشر مغردون صورا ومقاطع فيديو من قلب الحدث، ولا سيما من ساحة الوصل التي شهدت عرضا مبهرا احتفالا بافتتاح مدينة إكسبو دبي.

وأشار مغردون إلى أن الطقس شهد تحسنا ملحوظا اليوم، ما أضاف جمالية على هذه المناسبة المميزة، فقالت إحدى المغردات: "الجو وايد حلو في اكسبو.. كل شي كان مميز اليوم".

واستقبلت مدينة إكسبو دبي، اليوم، الزوار، بعد عام من الافتتاح التاريخي لإكسبو 2020 دبي، لتجدد الأمل بمستقبل أفضل لأماكن العيش والعمل والترفيه عبر إلهام العالم لتطوير مدن أفضل للإنسان والبيئة، ومواصلة إرث الحدث العالمي بتحقيق تواصل العقول وصنع المستقبل للأجيال المقبلة.