الإمارات تسجل 702 حالة شفاء و 450 إصابة بكورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عقدت حكومة الإمارات، الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة "كوفيد -19"، أعلنت خلالها عن قيام الجهات الصحية بإجراء 44,291 فحص جديد، والكشف عن عن 450 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 46,133 حالة.

كما اعلنت عن تسجيل 702 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 34,405 حالة.

وأعلنت عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 307 حالة.