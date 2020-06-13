خبير: ارتفاع الإصابات بـ «كورونا» في أميركا قد يخرج عن السيطرة

قال أنتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي أبلغت عنه ولايات عدة، قد يخرج عن السيطرة، إذا لم توضع نظم قوية لتعقب المخالطين.
وأوضح فوتشي، لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «عندما تبدأ رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات، فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخطأ».
وذكر مسح لـ«رويترز» أن 114 ألف شخص، حتى الآن، توفوا بمرض «كوفيد-19» في الولايات المتحدة.
وتشهد نحو ست ولايات أميركية ارتفاعاً في عدد المرضى داخل المستشفيات.
وأوضح فوتشي، لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة عدد الإصابات مع رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.
وأضاف: «عندما تبدأ رؤية المزيد من الحالات بالمستشفيات، فهذا بالتأكيد علامة تحذير بأنك في موقف تتخذ فيه الاتجاه الخطأ».
وذكر مسح لـ«رويترز» أن 114 ألف شخص، حتى الآن، توفوا بمرض «كوفيد-19» في الولايات المتحدة.
وتشهد نحو ست ولايات أميركية ارتفاعاً في عدد المرضى داخل المستشفيات.
وأعلنت ولايتا تكساس ونورث كارولاينا، أمس الجمعة، تسجيل أكبر عدد لمرضى «كوفيد-19»، داخل المستشفيات منذ ظهور الوباء، لكنَّ مسؤولين في الولايتين قالوا إنهما تسجلان، أيضاً، واحداً من أقل معدلات الوفاة.