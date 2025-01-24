مستهلكون: الأسواق تشهد تخفيضات على سلع «العلامات التجارية المفضلة»

قال مستهلكون إن منافذ بيع كبرى طرحت تخفيضات بنِسَب تجاوزت 35% على سلع لعلامات تجارية مفضلة ومعروفة بجودتها العالية، مؤكدين أن تلك السلع لم تشملها التخفيضات أو العروض سابقاً، أو يندر طرحها ضمن العروض، وطالبوا منافذ البيع بالتوسع في طرح مثل هذه التخفيضات على سلع العلامات التجارية التي تتمتع بشعبية لدى المستهلكين، خصوصاً الأساسية منها، معتبرين ذلك من المظاهر الإيجابية في الأسواق حالياً، مشيرين إلى أن معظم التخفيضات تقتصر على مجموعة سلع لا تتغير تقريباً.

وشملت تلك التخفيضات سلعاً تحظى بطلب من المستهلكين مثل الدواجن الطازجة والأجبان والبيض والزيوت، والمناديل الورقية.

بدورهم، أرجع مسؤولون في قطاع التجزئة، التخفيضات الحالية على سلع العلامات التجارية المعروفة إلى المنافسة الشديدة في السوق، ورغبة منافذ البيع في زيادة المبيعات، متوقعين أن يشهد العام الجاري عروضاً سعرية قوية في إطار تلك المنافسة.

وأكدوا أن طرح تخفيضات على سلع تهم المستهلكين، وتشكل أولوية لهم، يعد عنصراً رئيساً لدعم ولائهم لمنفذ البيع، في ظل تزايد عدد تلك المنافذ، وتوجّه جزء كبير من المستهلكين للشراء «أونلاين».

آراء مستهلكين

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، ندى الشعيبي، إن الفترة الحالية شهدت، وللمرة الأولى، طرح تخفيضات على سلع لعلامات تجارية مفضلة ومعروفة بجودتها العالية، ما أتاح لها الشراء بأسعار مناسبة.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم»: «طرَح منفذ بيع عرضاً سعرياً على دجاج طازج من علامة تجارية معروفة بجودتها العالية، والتي لا تشملها التخفيضات عادة، لينخفض سعر كيلوغرام الدجاج الطازج من 25 درهماً إلى 18.50 درهماً بانخفاض نسبته 26% تقريباً، كما طرح منفذ بيع كبير تخفيضاً على مناديل ورقية من علامة تجارية مفضلة، لينخفض سعرها من 30 درهماً إلى 22 درهماً، بانخفاض يبلغ 27% تقريباً».

وطالبت الشعيبي منافذ البيع بالتوسع في طرح تخفيضات على سلع العلامات التجارية المعروفة بجودتها العالية والتي تتمتع بشعبية لدى المستهلكين، خصوصاً من السلع الأساسية، مؤكدة أن معظم التخفيضات تكون على سلع وعلامات تجارية محددة، ونادراً ما تتغير.

من جانبه، قال المستهلك رفيق مرزوق: «شهدت بدايات العام الجاري ظاهرة إيجابية تمثّلت في طرح تخفيضات على سلع لعلامات تجارية مفضلة ومعروفة بجودتها العالية لدى المتسوقين»، لافتاً إلى أن تلك السلع لا تكون مشمولة بتخفيضات منافذ البيع عادة، أو يقل شمولها بالعروض المطروحة.

وذكر أن أحد منافذ البيع الكبرى طرح، للمرة الأولى منذ أشهر طويلة، عرضاً على طبق بيض بسعة 30 بيضة من الحجم الكبير لعلامة تجارية معروفة، بسعر يبلغ 21.30 درهماً، بعد أن كان يُعرض سابقاً بـ27.30 درهماً، فضلاً عن خفض سعري بنسبة 20% على البيض من الحجمين المتوسط والصغير، لافتاً إلى أن البيض من السلع الأساسية المهمة التي لا تشهد عادة تخفيضات سعرية بجميع علاماته التجارية إلا نادراً.

وأضاف أن منفذ بيع آخر طرح عرضاً على زيت نباتي من علامة تجارية لا تشهد تخفيضات سعرية كذلك، ليتراجع السعر من 44.75 درهماً لعبوتين إلى 28.75 درهماً، بنسبة انخفاض تجاوزت 35%. ويرى مرزوق ضرورة توسع منافذ البيع بطرح تخفيضات على العلامات التجارية المعروفة التي تتمتع بشعبية لدى المستهلكين، لاسيما من السلع الأساسية.

وفي السياق نفسه، أشار المستهلك عمر سلام، إلى طرح منفذ بيع عرضاً على نوع من الحليب، لينخفض من 12.90 درهماً إلى 9.90 دراهم، بانخفاض تجاوز 23%.

ولفت كذلك إلى عرض على صنف من الجبن، يندر شموله بالتخفيضات، حيث وصل سعر العبوة منه إلى 28 درهماً، مقابل 40 درهماً سابقاً، بانخفاض نسبته 30%.

واعتبر ذلك من الظواهر الإيجابية في الأسواق حالياً، لافتاً إلى أهمية التوسع في مثل هذه التخفيضات دون تركزها في مجموعة سلع وعلامات تجارية محددة، في ظل وجود العديد من منافذ البيع والمنصات التجارية الإلكترونية والمنافسة بينها.

منافسة شديدة

إلى ذلك، أرجع المسؤول في منافذ بيع، مسعود أنال، لـ«الإمارات اليوم»، التخفيضات الحالية على سلع العلامات التجارية المعروفة إلى المنافسة الشديدة في السوق، ورغبة منافذ البيع في تحقيق نتائج مالية قوية، وزيادة المبيعات في بداية العام، متوقعاً أن يشهد العام الجاري عروضاً سعرية قوية، في إطار تلك المنافسة في السوق.

واتفق المسؤول في منفذ بيع آخر، علي داوود، مع نظيره أنال، مبيناً أن طرح العروض على تلك السلع يعتمد على عوامل أخرى، إلى جانب المنافسة وتحقيق مبيعات مرتفعة، مثل استراتيجية الشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل، والأهداف المطلوب تحقيقها في العام.

ولاء المستهلك

أما خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، فقال لـ«الإمارات اليوم»، إن طرح تخفيضات على السلع التي تهم المستهلكين وتشكّل أولوية لهم، سواء كانت أساسية أو غير أساسية، يعد عنصراً رئيساً لدعم ولاء المستهلك لمنفذ البيع، لاسيما في ظل تزايد عدد منافذ البيع، وتوجّه جزء كبير من المستهلكين للشراء «أونلاين»، بعد مقارنة الأسعار مع منصات التجارة الإلكترونية.

وأشار ناجبال إلى طبيعة العلاقة بين المستهلكين ومنافذ البيع، قائلاً: «تحتاج منافذ البيع إلى المستهلكين لزيادة مبيعاتها، كما أن المستهلكين يحتاجون إلى المنافذ لشراء ما يحتاجون إليه بأسعار مناسبة، ما يؤكد ضرورة اتباع سياسات تسويقية جاذبة تركز على توفير ما يحتاج إليه المتسوقون بأسعار مناسبة، حتى لو كان ذلك يعني تقليل أرباحها الكبيرة على المدى القصير».

مسؤولو «تجزئة»:

• التخفيضات الحالية تعود إلى المنافسة الشديدة، ورغبة منافذ البيع في زيادة المبيعات.

• طرح تخفيضات على السلع التي تهم المستهلكين عنصر رئيس لدعم ولائهم لمنفذ البيع، في ظل تزايد عدد المتاجر، والتوجّه للشراء «أونلاين».