"فلاي دبي" تستكمل تسهيلات تمويل مشترك بـ500 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استكملت شركة "فلاي دبي" تمويل مشترك لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في 14 نوفمبر 2019.

ووفقا لبيان صادر، اليوم، قامت "شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة" وبنك نور، بدور المنسق العالمي لتلك التسهيلات، في حين تولى بنك الإمارات دبي الوطني وبنك نور دور متعهد التغطية. وتم إطلاق التسهيلات لإئتلاف عام من البنوك في 18 نوفمبر 2019.

وستستخدم "فلاي دبي" عوائد التسهيلات لإعادة تمويل صكوكها الأولى التي أصدرتها في عام 2014 وذات تاريخ استحقاق في 26 نوفمبر 2019.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، إن "هذه التسهيلات تؤكد التزامنا بدعم (فلاي دبي)، فنحن كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة، نولي أهمية لتزويد عملائنا بحلول مبتكرة تدعمهم في تحقيق أهدافهم بعيدة المدى".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في "فلاي دبي"، غيث الغيث: "إننا نسعى باستمرار لإيجاد طرق لتنويع مصادر التمويل بينما نعمل في الوقت ذاته على أفضل الوسائل لتحسين تكلفة التمويل".