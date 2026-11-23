يشهد معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الـ32 الكشف، للمرة الأولى عالمياً وإقليمياً، عن طرز جديدة ضمن أكثر من 100 يخت ومركبة مائية، بمشاركة تفوق 300 شركة وعلامة تجارية من 25 دولة، وذلك في «دبي هاربر»، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وتبرز مساهمة الصناعات البحرية الإماراتية في المعرض عبر استعداد شركة «روميو مارين» للكشف عالمياً للمرة الأولى عن يخت «روميو 55»، إلى جانب إطلاق شركة «جلف كرافت» طرازي «فاميلي» و«أوفشور» من سلسلة «سيلفر كات 47»، بما يعكس تطور القدرات الوطنية في مجالات التصميم والهندسة والتصنيع البحري.