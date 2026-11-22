أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، أول من أمس، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، بما يعادل 0.64%، لتصل إلى 92.57 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 77 سنتاً، أو 0.93%، إلى 83.98 دولاراً للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، سجل خام برنت خسائر بنحو 4%، فيما يتوقع أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنحو 5%، مع تزايد التوقعات بفائض في المعروض.