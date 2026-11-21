بحث وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات، ماري أودوار، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات المالية، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر وزارة المالية بدبي. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويسهم في تعزيز التعاون في المجالات المالية والاقتصادية. وأكد الحسيني، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بالقطاعات المالية، وتكثيف التنسيق المشترك بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة، ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.