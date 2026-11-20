افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً جديداً في مدينة ميامي الأميركية، بهدف المساهمة في تطوير روابط الأعمال بين دبي والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات في الجانبين. ويعد مكتب ميامي ثاني مكاتب غرفة دبي العالمية في الولايات المتحدة، بعد مكتب نيويورك، الذي افتُتح خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية»، الذي نظمته غرف دبي في نوفمبر 2025.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يمثل افتتاح المكتب الجديد في ميامي خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية بين دبي والولايات المتحدة، وتعزيز فرص النمو أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين. وسيسهم المكتب في مساعدة الشركات الأميركية على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دبي، والاستفادة من مقومات بيئتها الداعمة للأعمال، بالتوازي مع دعم الشركات العاملة في الإمارة في تحديد فرص التوسع في الولايات المتحدة، بما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار، ويخدم المصالح الاقتصادية المشتركة».

وسيعمل مكتب ميامي على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة في القطاعين الحكومي والخاص، وتوطيد التعاون مع مجتمع الأعمال الأميركي، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تجعل من دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال. كما سيوفر المكتب المعلومات والتحليلات اللازمة لمساعدة الشركات الأميركية على دخول سوق دبي، وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من الإمارة إلى الأسواق الدولية.

وفي المقابل، سيدعم المكتب الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في التوسع بالسوق الأميركية، من خلال تزويدها برؤى متخصصة حول السوق، ومساعدتها على تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة، وربطها بشركاء محليين موثوقين، بما يسهم في تيسير دخولها إلى السوق الأميركية.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في ظل نمو التجارة بين دبي وأميركا، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 121.8 مليار درهم خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 4.6% مقارنة بعام 2024.