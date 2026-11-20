أصدر جهاز الرقابة المالية في دبي قراراً بشأن تنظيم إجراءات تعيين وإعادة تعيين مدققي حسابات القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المالية، ورفع كفاءة وجودة أعمال التدقيق، وترسيخ مبادئ الاستقلالية والشفافية والمساءلة، بما يدعم الامتثال للتشريعات والمتطلبات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن المعمول بها في إمارة دبي.

ونص القرار على إنشاء «سجل مدققي الحسابات المعتمدين» لدى الجهاز، تقيد فيه بيانات مدققي الحسابات والمدققين المسؤولين المصرح لهم بتقديم خدمات تدقيق القوائم المالية للجهات الخاضعة، بما يضمن الاستعانة بمدققين مستوفين للمتطلبات والمعايير المهنية المعتمدة لدى الجهاز.

وفي إطار تعزيز استقلالية أعمال التدقيق، حدد القرار مدة إعادة تعيين مدقق الحسابات بحد أقصى ست سنوات مالية، مع اشتراط تغيير المدقق المسؤول عن تدقيق القوائم المالية بعد استكمال ثلاث سنوات مالية، وعدم جواز إعادة تعيين مدقق الحسابات ذاته أو إعادة تكليف المدقق المسؤول ذاته إلا بعد انقضاء سنتين ماليتين متتاليتين، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

ويحل القرار الجديد محل القرار الإداري رقم (143) لسنة 2022، بشأن تنظيم تعيين وإعادة تعيين وتقييم أداء مدققي الحسابات لدى الجهات الخاضعة الذي تم إلغاؤه، على أن تقوم الجهات الخاضعة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه عند أول تجديد للعقود المبرمة مع مدققي الحسابات بعد تاريخ العمل بالقرار المذكور، ويجوز للمدير العام في الأحوال التي تستدعي ذلك، تمديد مهلة توفيق الأوضاع للمُدة التي يراها مناسبة.

وقال مدير عام جهاز الرقابة المالية، عبدالرحمن الحارب، إن «القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة التدقيق المالي في إمارة دبي»، مشيراً إلى أن إصدار هذا القرار ينطلق من حرص جهاز الرقابة المالية على التطوير المستمر للأطر التنظيمية والممارسات المهنية التي ترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على القوائم المالية والتدقيق التخصصي، محمد الشارد: «يعمل القرار على تنظيم إجراءات تعيين وإعادة تعيين مدققي الحسابات، وإلزامهم تطبيق المعايير والضوابط المعتمدة في تنفيذ أعمال تدقيق القوائم المالية لدى الجهات الخاضعة».