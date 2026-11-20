فازت «مالية دبي» بالجائزة الذهبية في فئة «أفضل تجربة متعاملين في الخدمات المالية»، ضمن جوائز تجربة العملاء الدولية «ICXA» لعام 2026، وذلك عن مبادرتها «رحلة الموازنة الذكية»، ويمثل هذا الفوز إنجازاً يعكس اهتمام الدائرة بتطوير الخدمات المالية الحكومية، والارتقاء بتجربة الجهات الحكومية المستفيدة منها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، عارف عبدالرحمن أهلي، أن الفوز بالجائزة الذهبية إنجاز يعكس حرص الدائرة على تطوير منظومة الموازنة الحكومية وفق رؤية متكاملة تجمع بين كفاءة التخطيط المالي وجودة تجربة المتعاملين، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية.