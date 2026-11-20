كشفت «طيران الإمارات» عن صالة جديدة للدرجة الأولى في «الكونكورس B» بالمبنى (3) في مطار دبي الدولي، تقدم من خلالها أول لمحة عن الجيل المقبل، من تجربة الضيافة التي تعتزم الناقلة تقديمها في صالاتها الرئيسة، ضمن برنامج تطوير شامل باستثمارات تبلغ 400 مليون درهم، وستعمل الصالة بصورة مؤقتة لمدة عام تقريباً، قبل تحويلها إلى صالة مطورة لدرجة الأعمال. وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «تمثل صالة الدرجة الأولى الجديدة في دبي أول ملامح التحول الذي نعمل عليه خلال العامين المقبلين، حيث سنقدم جيلاً جديداً من الصالات يقوم على مزيد من الخصوصية والتخصيص، وتجارب أكثر تطوراً في الطعام والعافية والخدمة الشخصية».