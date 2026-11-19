كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «فاست ماركتس»، المنظِّمة لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب في دبي، راجو داسواني، عن توقعات بدخول طاقة إنتاجية جديدة من الصلب، تصل إلى 1.2 مليون طن سنوياً، حيز التشغيل في دولة الإمارات، بحلول نهاية العام المقبل، وذلك وفقاً للدراسات والمؤشرات السوقية.

وقال داسواني، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب الذي اختتم أعماله أخيراً في دبي، إن الزيادة المرتقبة في الطاقة الإنتاجية لأسواق الإمارات تتزامن مع توقعات بارتفاع الطلب على الحديد بنحو 11% خلال العام المقبل، مدفوعاً بالنمو المتواصل في المشروعات الإنشائية والتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن قطاع البناء السكني والإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية شكلا الركيزتين الأساسيتين لسوق الحديد في الإمارات خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن مشروعات البنية التحتية أسهمت بدور رئيس في دعم الطلب على منتجات الحديد وتعزيز نشاط القطاع.

وأوضح أن الطلب على الحديد في الدولة لم يعد مقتصراً على قطاع البناء والتشييد، بل بدأ يمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، في ظل نجاح الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية، ما يعزز الاحتياجات من منتجات الحديد في مشروعات الموانئ والسكك الحديدية والمنشآت الصناعية ومشروعات الطاقة.

وذكر داسواني أن التوقعات تشير إلى أن قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع ستتولى قيادة النمو في سوق الحديد خلال السنوات القليلة المقبلة، مع ترجيح تركز الجزء الأكبر من الطلب على المنتجات الطويلة، وفي مقدمتها حديد التسليح والمقاطع الإنشائية، نظراً إلى ارتباطها المباشر بالمشروعات الإنشائية ومشروعات التطوير والبنية التحتية. وعلى صعيد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، أشار إلى الإعلان عن دخول طاقات إنتاجية جديدة من الصلب تتجاوز 20 مليون طن سنوياً إلى الأسواق خلال العام المقبل.