أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، التزامها طويل الأمد تجاه موزمبيق، معلنة عن زيادة استثمارها في ميناء مابوتو إلى 200 مليون دولار، وذلك عقب اجتماع بين رئيس مجلس إدارتها التنفيذي، عيسى كاظم، ورئيس موزمبيق، دانيال تشابو، مشيرة إلى أن هذا الاستثمار يدعم طموحها في تعزيز مكانة موزمبيق بوابة استراتيجية للتجارة والخدمات اللوجستية في منطقة إفريقيا الجنوبية.

وتنفذ مجموعة موانئ دبي العالمية مشروع توسعة لمحطة الحاويات التابعة لها في ميناء مابوتو، باستثمار إجمالي يبلغ 200 مليون دولار، لترفع قيمة التزامها الأولي البالغ 165 مليون دولار.

وذكرت المجموعة، في بيان، أمس، أن المشروع الموسع سيُضاعف الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة ثلاث مرات تقريباً، من 225 ألف حاوية نمطية إلى 650 ألف حاوية نمطية، بحلول الربع الثاني من عام 2027، متجاوزاً الهدف الأصلي البالغ 530 ألف حاوية نمطية، وسيمكن هذا الاستثمار المحطة من استيعاب سفن أكبر حجماً، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مكانة موزمبيق كمركز لوجستي إقليمي.

وقال كاظم إن «موزمبيق تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح إحدى أبرز البوابات التجارية في منطقة إفريقيا الجنوبية».

وأضاف: «لا يقتصر طموحنا على زيادة حجم البضائع العابرة عبر مابوتو، بل يتجاوز ذلك إلى ربط الشركات في مختلف أنحاء المنطقة بالأسواق العالمية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الداخلية».