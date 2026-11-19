أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي فوز مقرها الرئيس «الشراع» بالمركز الأول في «جائزة الشرف يس» YeS Honor Award بـ«فئة التصميم المستدام»، ضمن مسابقة «COP31» الدولية للمباني المستدامة، التي أطلقتها رئاسة الدورة الـ31 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، وذلك خلال فعاليات المؤتمر في مدينة أنطاليا التركية.

وتسلّم الجائزة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، بحضور وزيرة البيئة والتغير المناخي، آمنة بنت عبدالله الضحاك، من نائب وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا، حسن سوفير، وشهدت المسابقة مشاركة 1000 مبنى من 99 دولة.