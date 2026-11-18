نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، أمس، منتدى تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2026، بمشاركة مشغلي خدمات الاتصالات والشركات التقنية والجهات المعنية، لمناقشة التحولات التي يشهدها القطاع في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد، وانعكاساتها على مستقبل الشبكات والخدمات الرقمية.

وناقش المنتدى، الذي عقد تحت عنوان «مستقبل الاتصالات في عصر الذكاء الاصطناعي المساعد»، الانتقال من شبكات تركز على توفير الاتصال والسعة والسرعة إلى شبكات أكثر قدرة على تحليل البيانات والتكيف مع المتغيرات واتخاذ الإجراءات بصورة آلية، إلى جانب الفرص التي تتيحها هذه التقنيات لتحسين إدارة الموارد ورفع كفاءة العمليات.

وقال نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في «تدرا»، المهندس محمد الرمسي، إن «قطاع الاتصالات يشهد تحولاً يتجاوز تطوير سرعات الاتصال وتوسيع التغطية، نحو شبكات أكثر ذكاءً وقدرة على التكيف والاستجابة، ويتيح الذكاء الاصطناعي المساعد فرصاً لإدارة الشبكات بكفاءة أعلى، واكتشاف الأعطال ومعالجتها بصورة استباقية، وتقديم خدمات أسرع وأكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين، غير أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تُقاس بمستوى تطورها فحسب، بل بما تحققه من تحسينات ملموسة في جودة الخدمات وكفاءة العمليات».

من جانبه، قال مدير إدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في «تدرا»، المهندس سيف بن غليطة، إن «المنتدى يمثل فرصة للاطلاع على أحدث التطبيقات التقنية في قطاع الاتصالات، ومناقشة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير الشبكات والخدمات».