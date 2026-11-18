أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، حصوله على شهادة «الآيزو الدولية»، لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، ليصبح أول مركز مالي في العالم ينال هذه الشهادة عبر ثلاثة نطاقات، تشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنتاجها وتوفيرها، في إنجاز يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والحوكمة المسؤولة في القطاع المالي.

ويُعد «دبي المالي العالمي» أول مركز مالي من نوعه يحصل على اعتماد مستقل من طرف ثالث يؤكد امتثال نظامه لحوكمة الذكاء الاصطناعي للمعايير الدولية، بما يشمل استخدام التقنية في عملياته الداخلية، وتطوير الأدوات والمنصات الذكية، وتوفير الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بها.