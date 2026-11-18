عقدت غرف دبي سلسلة من الاجتماعات مع أربع مؤسسات اقتصادية واستثمارية في مدينة مونتريال الكندية، لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ودعم توسع الشركات في الأسواق الدولية. وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، الذي شارك في الاجتماعات: «نحرص على التعاون وتطوير قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وكندا، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات».