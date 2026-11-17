افتُتح أول مستودع خارج الهند لتخزين المواد الكيميائية الهندية في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، بما يوفر للمصدّرين الهنود قاعدة لتخزين منتجاتهم بالقرب من المشترين، وتسريع عمليات التوريد إلى الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا.

وأفادت «دي بي ورلد»، في بيان، أمس، بأنه تم افتتاح المستودع بحضور القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية، الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي، مشيرة إلى أنه تولى إنشاء المستودع، بدعم من «جافزا»، كل من مجلس ترويج صادرات المواد الكيميائية الأساسية ومستحضرات التجميل والأصباغ «كيمكسيل»، التابع لوزارة التجارة والصناعة الهندية، وشركة «أبيكس لوجستيكس»، بالشراكة مع شركة «إم أو إل إندو» للتخزين والخدمات اللوجستية.

ويأتي المستودع الخارجي في إطار مبادرة «فلو» (FLOW) التي أطلقتها المديرية العامة للتجارة الخارجية الهندية، وضمن جهود «مفوضية ترويج الصادرات»، ويهدف المستودع إلى تسهيل الخدمات اللوجستية والتخزين الإقليمي وتجهيز الطلبات الإقليمية، حيث تمثل دبي نقطة الانطلاق لإنشاء شبكة أوسع من مستودعات المواد الكيميائية خارج الهند.

ويعد المستودع الجديد الأول ضمن شبكة مخطط لها في 30 سوقاً، لدعم مساعي الهند لزيادة صادراتها من منتجات المواد الكيميائية بأكثر من ضعف إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويوفر المستودع للمصدّرين خدمات متكاملة، تسهل وصول منتجاتهم إلى الأسواق، وتشمل التخزين وفقاً للمتطلبات التنظيمية ومتابعة المخزون لحظياً، وتنسيق الإجراءات الجمركية وتجهيز الطلبات.

كما سيتيح المستودع للمؤسسات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من منظومة متكاملة لقطاع المواد الكيميائية في «جافزا»، والتي تضم أكثر من 532 شركة للبتروكيماويات من أكثر من 70 دولة، إلى جانب 2300 شركة هندية تعمل في المنطقة الحرة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عبدالله الهاشمي: «يشهد الطلب على الخدمات اللوجستية المتخصصة في قطاع المواد الكيميائية نمواً متسارعاً، حيث استقطبت (جافزا) منذ عام 2021 أكثر من 200 شركة جديدة تعمل في هذا القطاع، شكّلت الشركات الهندية نحو ربعها، وهي الحصة الكبرى من بين جميع الدول».

وأضاف: «مع المزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية، إلى جانب مرافق التخزين المتخصصة التي تتيحها مبادرة (فلو)، أصبح بإمكان المصدرين الهنود الجمع بين عمليات التصنيع والتخزين وإعادة التصدير انطلاقاً من مركز واحد في الإمارات».