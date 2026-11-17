وسّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نطاق تواصلها مع المستثمرين والشركاء الدوليين، من خلال جولات شملت مدينتي بنغالور وحيدر آباد في الهند، ومدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة، إلى جانب مشاركتها في فعالية عقارية دولية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف توطيد علاقاتها مع الأسواق العالمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في القطاع العقاري.

وتأتي هذه الجولات امتداداً لجهود الدائرة في دعم التوجهات الاقتصادية الطموحة لدبي، وترجمة رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. كما تتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، من خلال تعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، وتوسيع شبكة الشراكات، وإبراز المزايا التنافسية التي تدعم جاذبية السوق العقارية واستدامة نموها.

وتكتسب هذه الجولات أهمية خاصة من طبيعة التواصل المباشر الذي تتيحه مع المستثمرين وقادة الأعمال والمطورين والوسطاء في أسواقهم، بما يوفر مساحة للحوار حول الفرص الاستثمارية، والتعريف بالأطر التنظيمية والخدمات التي تقدمها دبي، والإجابة عن استفسارات المستثمرين استناداً إلى المعلومات الرسمية، ويعزز هذا النهج دور الدائرة بوصفها شريكاً مؤسسياً في بناء الثقة، وتسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق العقارية في الإمارة. وخلال لقاءاتها، استعرضت «أراضي دبي» المقومات التي تدعم تنافسية الإمارة، وفي مقدمتها بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق العالمية، وشبكات النقل والخدمات الرقمية المتقدمة، إلى جانب منظومة التخطيط الحضري والمجتمعات العمرانية التي تراعي جودة الحياة والاستدامة.

وسلطت الدائرة الضوء على دور البيئة التشريعية والتنظيمية في تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال وضوح إجراءات تسجيل الملكية، وحسابات الضمان للمشروعات العقارية على الخارطة، والرقابة على المطورين والوسطاء، وآليات تسوية النزاعات، فضلاً عن إتاحة البيانات والخدمات الرقمية التي تساعد المستثمرين على متابعة معاملاتهم وإدارة أصولهم العقارية.

وتعكس هذه المنظومة نهج دبي في تطوير بيئة استثمارية تجمع بين كفاءة البنية التحتية، ووضوح الإجراءات وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس واضحة، ويعزز جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين من مختلف الأسواق. وفي الهند، ركزت لقاءات الدائرة في بنغالور وحيدر آباد على الفرص التي توفرها سوق دبي العقارية، مستندة إلى الروابط الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات والهند، والحضور الفاعل للمستثمرين الهنود ومجتمع الأعمال الهندي في الإمارة، إلى جانب مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والاستثمار وإدارة الثروات.

• «أراضي دبي» سلطت الضوء على البيئة التشريعية في الإمارة.