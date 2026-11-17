أعلنت «مجموعة مير»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار درهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، لدعم تنفيذ خطط المجموعة للنمو والتوسع والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في مرحلة تشهد المجموعة تسارعاً في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية وتوسيع محفظة أعمالها، استكمالاً للخطوات التي اتخذتها خلال عام 2026، وتوفر التسهيلات الائتمانية الجديدة مرونة تمويلية إضافية، لدعم أولويات المجموعة الاستثمارية والتوسعية، بما يتماشى مع نهجها في إدارة رأس المال القائم على الموازنة بين التدفقات النقدية التشغيلية والتمويل الخارجي.