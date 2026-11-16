«الاتحادية للضرائب» تنال «الاعتماد العالمي للجاهزية»

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن حصولها على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية والرشاقة المؤسسية - المستوى الذهبي - الريادي، شاملاً لمعايير التحول بالذكاء الاصطناعي - الفئة الذهبية، من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI)، لتكون أول جهة حكومية في القطاع الضريبي تنال هذه الشهادة، وقال مدير عام الهيئة، عبدالعزيز الملا، إن الاعتماد يجسّد جهود الهيئة والتزامها بتبني نهج مؤسسي متكامل قادر على استشراف المتغيرات وإدارة التحولات بكفاءة بما يدعم الأداء المؤسسي.

من جهته، قال مدير إدارة الاستراتيجية والرئيس التنفيذي للابتكار، جاسم الزرعوني، إن الاعتماد يعكس نضج المنظومة المؤسسية التي طورتها الهيئة لتعزيز جاهزيتها المستقبلية.