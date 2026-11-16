«أبوظبي للتنمية» يوقع اتفاقية تعاون في موزمبيق

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية أول اتفاقية تعاون مع حكومة جمهورية موزمبيق، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، بهدف دعم أولويات التنمية الوطنية في موزمبيق، والمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق، التي عُقدت بالتزامن مع اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور رئيس جمهورية موزمبيق، دانيال شابو، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

ووقّع اتفاقية التعاون كلٌّ من مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ووزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، باسيليو زيفانياس موهاتي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي إن «الاتفاقية تجسّد نهج الصندوق في بناء شراكات فاعلة، تُترجم أولويات الدول الشريكة إلى فرص تنموية ملموسة، وتعكس التزامه بمواصلة توسيع نطاق حضوره على المستوى الدولي، كما تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة الصندوق، بانضمام جمهورية موزمبيق إلى قائمة الدول المستفيدة من نشاطه، لتصبح الدولة الـ109 ضمن شراكاته التنموية حول العالم».