«أوبن إيه.آي» تطلق «محفظة شات جي.بي.تي»

أطلقت شركة «أوبن إيه.آي» خدمة «محفظة شات جي.بي.تي»، بالشراكة مع شركات «أمريكان إكسبريس» و«ماستركارد» و«فيزا»، لإتاحة سداد قيمة المشتريات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، باستخدام رمز دفع مشفر توفره شبكة الدفع، من دون الكشف عن بيانات البطاقة الفعلية للتاجر أو الوكيل. وتشترط الخدمة مراجعة المستخدم تفاصيل المنتجات والقيمة الإجمالية والبطاقة المختارة، قبل الموافقة على عملية الدفع من خلال التحقق الأمني باستخدام بصمة الإصبع أو خاصية التعرف إلى الوجه. وتتوافر الخدمة مبدئياً في الولايات المتحدة عبر وكلاء «دوتس» التابعين للشركة، لمشتركي «شات جي.بي.تي برو» ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، ويحملون بطاقات أميركية مؤهلة.