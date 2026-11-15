91.7 مليون درهم صافي أرباح «e7» خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة «e7» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع إيراداتها بنسبة 15.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 536.8 مليون درهم، فيما ارتفع صافي أرباحها المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 56.5% إلى 91.7 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الربح خلال الفترة نفسها بنسبة 22.6% إلى 178.8 مليون درهم، مع تحسن هامشه إلى 33.3%، وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21.8% إلى 119.5 مليون درهم، وبلغ هامشها 22.3%.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «e7»، المهندس أحمد الشامسي: «يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 التقدم المستمر في تنفيذ استراتيجية النمو لمجموعة e7، التي يرتكز محورها الرئيس على قطاع حلول الهوية، والذي سجل نمواً في الإيرادات بنسبة تقارب 29%، ونواصل الاستفادة من قدراتنا الراسخة في مجال الإنتاج الآمن، إلى جانب توسيع محفظتنا من الحلول المادية والرقمية. كما تتيح لنا ميزانيتنا العمومية القوية والخالية من الديون مواصلة الاستثمار بصورة انتقائية في فرص النمو، والاستفادة من الفرص التي تعزز منظومة أعمالنا، مع الحفاظ على التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل».

وارتفعت إيرادات قطاع حلول الهوية بنسبة 28.6% إلى 291 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما زادت إيرادات قطاع حلول الطباعة والتعليم بنسبة 6.4% إلى 166.2 مليون درهم.

في المقابل، تراجعت إيرادات قطاع حلول التعبئة والتغليف بنسبة 8.6% إلى 25.7 مليون درهم، وإيرادات قطاع الحلول اللوجستية بنسبة 1.4% إلى 53.8 مليون درهم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة «e7»، إستيبان غوميز نادال، إن «المجموعة واصلت تحقيق نمو قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعةً بالأداء المتميز لقطاع حلول الهوية، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 15%، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 22%، ورغم تأثير مزيج الأعمال خلال الربع الثالث على هوامش الربحية، فإن نتائج الأشهر التسعة الأولى تعكس قوة محفظة أعمالنا المتنوعة ونواصل التركيز على تنفيذ برامجنا، وتطوير قدراتنا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف قطاعات أعمال المجموعة».