145.3 مليون درهم صافي أرباح «أمانات القابضة» خلال 9 أشهر

أعلنت شركة أمانات القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 145.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم والتوسع في أعمالها التشغيلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 23% لتصل إلى 767.1 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 54% إلى 260.7 مليون درهم، وارتفع الربح المعدل من العمليات المستمرة إلى 154.3 مليون درهم، بما يعادل 2.1 ضعف مستواه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وأظهرت النتائج ارتفاع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك إلى 34% مقارنة بـ27% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة أعداد المرضى والطلبة وتحسن الكفاءة التشغيلية.

وواصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو البالغة 1.5 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، إذ وظفت أو التزمت بتوظيف نحو 900 مليون درهم حتى الآن، بما يمثل 60% من المستهدف، مع التركيز على التوسع في الأعمال القائمة، وتطوير مشاريع جديدة، والاستحواذات الانتقائية، واستهداف تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%.

وفي قطاع التعليم، حققت شركة المسار للتعليم نمواً في إيراداتها بنسبة 21% لتصل إلى 401.1 مليون درهم، وارتفعت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك بنسبة 36% إلى 174.5 مليون درهم، فيما زادت أرباحها بنسبة 28% إلى 105.6 مليون درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة أمانات القابضة، الدكتور علي بن حرمل الظاهري، إن «النتائج المالية تعكس قوة أعمال الشركة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ومرونتها»، مؤكداً أن النمو المحقق يستند إلى التميز التشغيلي والتخصيص المنضبط لرأس المال والتركيز على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.