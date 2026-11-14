1.045 مليار درهم صافي أرباح «سالك» خلال 9 أشهر

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.045 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بإيرادات إجمالية تجاوزت 2.117 مليار درهم. وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.449 مليار درهم، بهامش ربح وصل إلى 68.5%، فيما بلغ هامش صافي الربح 49.4%.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير، إن «النتائج تعكس قوة نموذج أعمال الشركة وكفاءتها التشغيلية، وقدرتها على الاستفادة من النمو الاقتصادي والعمراني في دبي».