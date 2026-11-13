«جاهزية التصدير» تستهدف تدريب 10 آلاف شركة إماراتية

وقّعت وزارة التجارة الخارجية، مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبرس»، المتخصصة في خدمات الشحن السريع الدولي، بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الإماراتية، وتمكينها من المنافسة والتوسّع في الأسواق الدولية، من خلال التعاون في تنفيذ مبادرة «جاهزية التصدير»، التي تستهدف تأهيل الشركات المصدّرة للاستفادة من الفرص التجارية العالمية الناشئة عن برنامج اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وإعداد جيل جديد من قادة التجارة في الدولة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ونمو التجارة الخارجية غير النفطية.

وتستهدف المبادرة، وهي الثالثة ضمن برنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، تدريب أكثر من 10 آلاف شركة في الدولة، من خلال برامج تدريبية متقدمة تسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، والارتقاء بالتجارة الإماراتية غير النفطية إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم توقيع المذكرة بمقر الوزارة في دبي، بحضور وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث وقّعها كل من وكيل وزارة التجارة الخارجية، فهد القرقاوي، والرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل إكسبرس» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبدالعزيز بوسبيت.

وبموجب هذه الشراكة، سيُدمج برنامج «GoTrade» التابع لـ«دي إتش إل» ضمن مبادرة «Ready2Trade» التابعة للوزارة، بما يوسع نطاق الوصول إلى التدريب التجاري العملي، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويساعد الشركات على فهم الخطوات والإجراءات اللازمة للتصدير.

وقال الزيودي: «تستهدف شراكتنا مع (دي إتش إل إكسبرس) الاستفادة من خبراتها العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات، بما يمكّنها من استكشاف أسواق جديدة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقات التجارية واتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتوسيع نطاق أعمالها على المستوى الدولي».

وأكد الزيودي حرص وزارة التجارة الخارجية، عبر مبادرة «جاهزية التصدير»، على توفير مسارات تدريبية مرنة وشاملة تصل إلى الشركات في مختلف إمارات الدولة، مع التركيز على احتياجات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الخارجية. من جهته، قال بوسبيت: «يسعدنا التعاون مع وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات لتوسيع نطاق وصول الشركات في مختلف أنحاء الدولة إلى التدريب التجاري العملي».