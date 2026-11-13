«بلاكستون» تفتتح مكتباً لإدارة الثروات الخاصة في دبي

أعلنت «بلاكستون»، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم، افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، ليصبح ثاني مكاتبها في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز أعمالها في قطاع إدارة الثروات الخاصة.

وسيُشكل المكتب الجديد مركزاً إقليمياً لأعمال الشركة في مجال إدارة الثروات الخاصة، بالاستناد إلى شراكاتها مع عدد من المصارف الرائدة في المنطقة، بما يدعم خططها للنمو ويوسع نطاق وصول المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرص الاستثمارات البديلة.

وأكد الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «بلاكستون»، جون غراي، أن دولة الإمارات رسّخت مكانة عالمية متميزة في قطاعَي التمويل والاستثمار، مشيراً إلى تنامي دورها في مجال إدارة الثروات.

وقال إن الشركة تعتز بحضورها في دولة الإمارات منذ عام 2010، مشيراً إلى أن افتتاح مكتبها الجديد في دبي يُمثل امتداداً لالتزامها تجاه السوق الإماراتية، ويوفر فرصاً لتعزيز شراكاتها وتمكين المزيد من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى الاستثمارات البديلة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، أن افتتاح المكتب الإقليمي لشركة «بلاكستون» لإدارة الثروات الخاصة يعكس مكانة دبي بوصفها بوابة رئيسة لشركات الاستثمار العالمية الراغبة في الاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة.

وقال إن مركز دبي المالي العالمي يضم أكبر تجمع لشركات إدارة الثروات والأصول في المنطقة، ما يجعله وجهة مفضلة للشركات العالمية الساعية إلى تعزيز علاقاتها مع المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن توسع حضور هذه الشركات يسهم في تعزيز دور رأس المال الخاص، الذي تتنامى أهميته في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

يُذكر أن «بلاكستون» لإدارة الثروات الخاصة نجحت في بناء علاقات مع أكثر من 40 جهة في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي في دعم النمو المتواصل لأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي.