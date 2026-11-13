«العربية للطيران» تسجل 383 مليون درهم أرباحاً صافية في 3 أشهر

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة أرباحاً صافية بلغت 383 مليون درهم، خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2026، فيما حققت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 2.31 مليار درهم.

ونقلت الشركة، خلال الربع الثالث، أكثر من 5.7 ملايين مسافر عبر مراكز عملياتها، وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد، أي نسبة المقاعد المتاحة المشغولة، 82%.

وتم دعم الأرباح القوية المسجلة خلال الربع بنمو الإيرادات واستمرار الطلب على الركاب، على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتأثير ارتفاع أسعار الوقود في تكاليف التشغيل.

وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى، المنتهية في 30 سبتمبر 2026، سجلت الشركة صافي ربح قدره 757 مليون درهم، بينما نمت الإيرادات بنسبة 2% لتصل إلى 5.81 مليارات درهم مقارنة بـ5.71 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ونقلت 14.4 مليون مسافر عبر مراكز عملياتها، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بمتوسط نسبة إشغال المقاعد خلال هذه الفترة بلغ 83%، وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يسرّنا أن نعلن تحقيقنا أرباحاً للربع الثالث على التوالي هذا العام، على الرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة».