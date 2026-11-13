استدعاء 3681 سيارة «فورد» و«لينكون»

أطلقت شركتا «الطاير للسيارات»، و«بريمير موتورز»، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، حملة لاستدعاء 3681 مركبة من طرازي «فورد إيدج»، و«لينكون MKX»، وذلك للسيارات المنتجة في كندا من عام 2015 إلى 2018.

ووفقاً لبيانات الحملة، فإنه ربما يحدث تسرب سائل من خراطيم الفرامل المرنة الخلفية في المركبات المشمولة، وقد يؤدي هذا التسرب إلى إطالة مسافة الكبح اللازمة لإيقاف المركبة، موضحة أنه في حال انخفاض مستوى سائل الفرامل سيضيء مصباح التحذير الأحمر الخاص بنظام الفرامل على لوحة العدادات، وأشارت إلى أن الشركتين ستفحصان في مراكزهما خراطيم الفرامل للتأكد من خلوها من أي تلف، على أن يتم استبدال الخراطيم المتضررة مجاناً.