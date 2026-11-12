356 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 356 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وحققت المجموعة نمواً في إيرادات التأمين بنسبة 12.9% بلغ 6.9 مليارات درهم، فيما بلغ صافي إيرادات الاستثمار 228.1 مليون درهم، بنمو 2.1%.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الأداء المرن للشركة يظهر قوة أعمالها الأساسية ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ومن خلال محفظة أعمالها المتنوعة، وحضورها الدولي المتنامي، ستواصل دعمها للطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات والأسواق الأخرى التي تعمل فيها.