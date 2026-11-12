«مالية دبي» تتيح الرد على الاستفسارات المحاسبية عبر «الموظف الذكي»

أطلقت «مالية دبي»، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، خدمة ذكية للرد على الاستفسارات المحاسبية، ضمن تطبيق «الموظف الذكي» التابع للهيئة، وذلك في خطوة تعكس توجه الدائرة نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، والارتقاء بكفاءة الخدمات التخصصية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الخدمة الجديدة توفر قناة ذكية تمكن المختصين من الوصول إلى المعالجات والإرشادات المحاسبية المعتمدة، لدعم سرعة الاستجابة للاستفسارات، وتعزيز الاتساق في تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، ودليل السياسات المحاسبية لحكومة دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في «مالية دبي»، أحمد علي مفتاح، إن تطوير الخدمة يأتي ضمن توجه الدائرة نحو توظيف التقنيات الذكية لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتعزيز كفاءة الخدمات المحاسبية، بما يسهل وصول المختصين إلى السياسات والمعالجات المحاسبية المعتمدة، ويدعم سرعة الاستجابة للاستفسارات ذات الصلة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على اختبار الخدمة وتقييم كفاءتها ودقة مخرجاتها ضمن الإدارات المالية في «مالية دبي»، تمهيداً للتوسع في إتاحتها للإدارات المالية لدى الجهات المشمولة بالموازنة العامة لحكومة دبي، مضيفاً أن ذلك يأتي «بعد استكمال تحديث دليل السياسات المحاسبية لحكومة دبي، بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، علاوة على استكمال الاختبارات الفنية وبرامج تأهيل المستخدمين، بما يضمن جاهزية الخدمة وفاعليتها قبل تعميمها».

من جهته، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، خليفة المري: «يجسد إطلاق هذه الخدمة توجه (دبي الرقمية) نحو بناء بنية تحتية رقمية متكاملة تمكّن من تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستباقية، حيث لم يعد تطبيق (الموظف الذكي) منصة للخدمات الإدارية العامة فحسب، بل أصبح بيئة رقمية موحدة تستوعب الخدمات التخصصية للجهات الحكومية».

وأضاف: «يأتي تعاوننا مع (مالية دبي) في تطوير هذه الخدمة تجسيداً لنهجنا القائم على الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية، وتمكينها من الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتقديم تجارب أكثر سهولة وفاعلية للمستخدمين».