إيرادات «دبي لصناعات الطيران» تتجاوز 5.31 مليارات درهم في 9 أشهر

حققت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة أكثر من 5.31 مليارات درهم إيرادات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 13.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت الشركة، في بيان، أعلنت خلاله عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، ارتفاع الأرباح قبل الضرائب والبنود الاستثنائية إلى 1.36 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.8%، في حين سجل التدفق النقدي التشغيلي 3.996 مليارات درهم، وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 98.55 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 60.77 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، فيما بلغ صافي القروض والاقتراضات 61.519 مليار درهم، مقابل 37.561 مليار درهم.

وارتفعت السيولة المتاحة إلى 20.56 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.48 مليار درهم بنهاية العام 2025، كما تحسنت نسبة تغطية السيولة إلى 440%، مقابل 277%.

وبلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.60 مرة، مقارنة بـ2.58 مرة، فيما سجلت نسبة الديون غير المضمونة 88.3%، مقابل 87.8% في نهاية 2025.

إلى ذلك، أتمت الشركة الاستحواذ على شركة «ماكواري إيرفاينانس ليمتد» (MAF) بقيمة 33.03 مليار درهم، وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 290 طائرة، منها 272 طائرة مملوكة و18 طائرة مدارة، فيما بلغ عدد الطائرات المبيعة 58 طائرة تشمل 48 طائرة مملوكة و10 طائرات مدارة، بينما وصل عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب في أسطول الشركة إلى 983 طائرة.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها ضمن أسطول «دبي لصناعات الطيران» إلى نحو 1300 طائرة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «أنجزنا في نهاية يوليو صفقة الاستحواذ على (ماكواري إيرفاينانس) التي سبق الإعلان عنها، ليرتفع بذلك إجمالي أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب إلى نحو 1000 طائرة، أي ما يعادل ضعف حجمه قبل 24 شهراً». وأضاف: «بأسطولنا المملوك البالغ 716 طائرة، نحتل اليوم المرتبة الثانية عالمياً بين شركات تأجير الطائرات»، مؤكداً أنه بعد إتمام صفقة «MAF»، لاتزال مؤشرات السيولة وكفاية رأس المال قوية.