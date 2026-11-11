4.92 مليارات درهم صافي أرباح «أدنوك للغاز» في الربع الثالث

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026، حيث حققت صافي ربح بلغ 4.92 مليارات درهم، بزيادة قدرها 101% مقارنة بصافي الدخل المسجل في الربع الثاني من العام نفسه، والبالغ 2.44 مليار درهم.

وجاءت هذه النتائج بدعم من أداء مختلف أعمال الشركة، بما في ذلك الغاز المحلي، والغاز الطبيعي المسال، والسوائل المخصصة للتصدير والتداول، والكبريت.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي: «تؤكد نتائجنا للربع الثالث أن كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة تُمثّل المحرك الرئيس لاستمرار زخم النمو وتحقيق نتائج مالية متميّزة»، وأضافت: «تمكنا بفضل قوة عملياتنا التشغيلية ومرونتنا التجارية من تلبية الطلب المحلي والعالمي بأمان وموثوقية، وتحقيق نتائج مالية قوية رغم استمرار التحديات الخارجية». واعتمد مجلس الإدارة توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 3.45 مليارات درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، على أن تُدفع في ديسمبر 2026، وتتماشى هذه التوزيعات مع هدف الشركة المتمثّل في زيادة توزيعات الأرباح 5% سنوياً حتى عام 2030. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حققت «أدنوك للغاز» تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 14.03 مليار درهم، غطت توزيعات الأرباح منذ بداية العام، البالغة 10.36 مليارات درهم، بمعدل 1.3 مرة.