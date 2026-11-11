«نخيل»: مشروع سكني بجوار «نخلة جبل علي»

كشفت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن مشروعها السكني الجديد «بالم سبرينغز» بجوار «نخلة جبل علي» في جنوب دبي، على مساحة 3.8 ملايين متر مربع، ومن المتوقع أن يستوعب نحو 50 ألف نسمة، عبر 15 حياً سكنياً تضم مزيجاً من الفلل ومنازل التاون هاوس والشقق.

وحصل المشروع على الاعتماد الأولي للحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للمجمّعات السكنية، ليصبح أول مجمع سكني تابع لـ«نخيل» يحقق هذه المرحلة من الاعتماد، وفقاً للشركة، ويتضمن المخطط الرئيس للمشروع مرافق تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية، تشمل مدرستين ومستشفى وستة مساجد، إلى جانب نادٍ ريفي ونادٍ رياضي ومرافق للتسوق والأنشطة الثقافية والترفيهية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن مشروع «بالم سبرينغز» يعكس ثقة المجموعة على المدى الطويل في منطقة جنوب دبي، ودورها في مستقبل المدينة، مشيراً إلى أن المشروع يركز على تطوير مجمع سكني يجمع بين الوحدات السكنية والبنية التحتية والمرافق الداعمة لها منذ البداية.

وأضاف أن التخطيط للمشروع يراعي احتياجات الأجيال المقبلة، ويضع الاستدامة في صميم المخطط الرئيس.

ويضم المشروع 593 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة، تشمل متنزهاً مركزياً ومساحات خضراء، إضافة إلى 35 كيلومتراً من مسارات المشي والجري وركوب الدراجات، تربط الأحياء السكنية بالحدائق ومرافق التسوق والترفيه.