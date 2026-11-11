«دبي التجاري» يُنفّذ تحويلات بالدرهم الرقمي

أعلن بنك دبي التجاري تنفيذ تحويلات متبادلة بالدرهم الرقمي مع بنك الصين، عبر منصة «جسر» التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في خطوة تدعم تطوير المدفوعات العابرة للحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية، وأوضح البنك، في بيان، أمس، أن المعاملة شملت إرسال الدرهم الرقمي واستلامه بين البنكين، وأثبتت إمكانية تنفيذ العملية وتسويتها بصورة متكاملة عبر منصة «جسر».

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشاركة بنك دبي التجاري في برنامج الدرهم الرقمي، واستكمالاً لمشاركته في مبادرات سابقة تتعلق باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية على مستوى الجملة في المعاملات العابرة للحدود.