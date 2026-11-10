%84 من سكان الإمارات يفضلون دبي للاستثمار طويل الأجل

تصدرت دبي قائمة المدن المفضلة لدى سكان دولة الإمارات للاستثمار طويل الأجل، متقدمة على لندن ونيويورك وسنغافورة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «إبسوس» بتكليف من شركة «بريبكو».

وأظهرت نتائج الدراسة أن 84% من المشاركين اختاروا دبي، باعتبارها المدينة التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية على المدى الطويل حالياً، مقابل 5% اختاروا نيويورك، و5% سنغافورة، و3% لندن. كما رأى 89% أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء ثرواتهم على المدى الطويل مقارنة ببلدانهم الأصلية.

وكشفت الدراسة أن الأمن والأمان يتصدران دوافع الاستثمار في دبي، إذ اختارهما 71% من المشاركين باعتبارهما السبب الرئيس لجاذبية الإمارة الاستثمارية، فيما جاءت قوة السوق العقارية وفرص الأعمال ضمن أبرز العوامل الأخرى، بنسبتي 40% و36% على التوالي.

وأفاد 86% من المشاركين بأن دبي أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما أبدى نحو تسعة من كل 10 مشاركين تفاؤلهم بمستقبل اقتصاد الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعند سؤال المشاركين عن المدينة التي سيختارونها لاستثمار مليون درهم، اختار 76% دبي، مقابل 2% لكل من لندن ونيويورك وسنغافورة.