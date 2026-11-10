«CFIX» تنال موافقة مبدئية لتقديم خدماتها في دبي

أعلنت مجموعة «CFI» المالية العالمية لخدمات التداول عبر الإنترنت، أمس، عن حصول شركتها المتخصصة في الأصول الافتراضية في دبي «CFIX» على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA» لتقديم خدمات الوساطة والتداول.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«CFI» المالية، زياد ملحم، إنه «بعد عقد أثبت فيه قطاع الأصول الافتراضية قدراته التقنية، يدخل اليوم مرحلة جديدة ستكون فيها المعايير الاختبار الأهم، حيث تؤدي دولة الإمارات دوراً رئيساً في رسم ملامح هذا المستقبل، فيما توفر البيئة التنظيمية في دبي أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من تطور القطاع».