«أبوظبي الأول» يستحوذ على منصة بحرينية

أعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، استحواذه على كامل أسهم «شركة يسيرة للخدمات المالية»، وهي منصة بحرينية متخصصة في خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية وخدمات الوصاية.

ووفق بيان صادر عن البنك، ستُعزّز هذه الصفقة قدرة البنك على تقديم حلول متكاملة لمديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين في الأسواق العامة والخاصة، وتدعم منصة «يسيرة» مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية، تشمل الأصول المتداولة في الأسواق العامة، والأسهم الخاصة، ورأس المال الجريء، والعقارات.