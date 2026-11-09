دورة تدريبية لرائدات الأعمال في الذكاء الاصطناعي

نظم مجلس سيدات أعمال الإمارات، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الدورة التدريبية الثانية من المستوى الأول للبرنامج المتقدم في الذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة للسيدات، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي لروّاد الأعمال»، وذلك باستضافة من «مجلس سيدات أعمال عجمان»، وبمشاركة 25 صاحبة أعمال ورائدة أعمال من مختلف إمارات الدولة، تأتي الدورة استكمالاً للبرنامج الذي أطلقه الجانبان في إطار شراكتهما الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين سيدات ورائدات الأعمال من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، وأكدت الرئيسة التنفيذية لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الصندوق لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة، وتمكين مختلف فئات رواد الأعمال، ومنهم رائدات الأعمال اللواتي يشكّلن ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، عائشة محمد الملا، إن تنظيم الدورة الثانية يجسد حرص المجلس على تحويل شراكاته الاستراتيجية إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير قدرات سيدات ورائدات الأعمال بمختلف إمارات الدولة.