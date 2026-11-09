«كهرباء الشارقة» تركّب 3200 عداد في الربع الثالث

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة في إدارة توزيع الكهرباء، تركيب أكثر من 3200 عداد كهرباء جديد، خلال الربع الثالث من عام 2026، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ومواكبة نمو المشاريع العمرانية والسكنية في مدينة الشارقة، كما استبدلت الهيئة 1600 عداد ميكانيكي قديم بعدادات ذكية حديثة وعالية الدقة، بما يسهم في رفع كفاءة القياس وتحسين تجربة المشتركين، وتوفير قراءات أكثر دقة وموثوقية. وأنجزت الهيئة تحديث نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لـ9337 مشروعاً، بما يدعم التخطيط الدقيق لمسارات الشبكات، ويسرّع عمليات الصيانة، ويعزز استجابة الفرق الميدانية للبلاغات، كما قدمت أكثر من 7459 خدمة دعم لوجستي للمشاريع.