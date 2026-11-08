«أوبن.إيه.آي» تنجز صفقة تمويل بـ 11 مليار دولار

أتمت شركة الذكاء الاصطناعي «أوبن.إيه.آي» صفقة تمويل جديدة بقيمة 11 مليار دولار، وهي الجزء الأول من جولة تمويل أشمل.

وبحسب مصادر استثمارية، لا يمثل المبلغ الذي تم جمعه ‌حتى الآن سوى جزء ‌من الهدف الأصلي للشركة البالغ 30 مليار دولار، في حين انخفضت قيمة الشركة عن مستوى 1.5 تريليون دولار الذي كانت تسعى إليه في البداية.

شاركت في إنجاز صفقة التمويل مجموعتا «سوفت بنك» و«إم.جي.إكس».