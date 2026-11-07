«ديوا» توقّع اتفاقيتين مع «أكوا» بقيمة 1.76 مليار درهم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس، توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة «أكوا» بقيمة 1.76 مليار درهم، للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بدبي. ووقّع الاتفاقيتين، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أكوا»، محمد أبونيان. وستتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، على أن تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي حصة قدرها 60%، و«أكوا» حصة قدرها 40%. وأفادت «ديوا» في بيان، بأنه بموجب اتفاقية شراء المياه التي تمتد 30 عاماً، سيتم تطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون غالون يومياً.