«غلفود للتصنيع» ينتقل إلى «إكسبو دبي» في 2027

اختتم معرض «غلفود للتصنيع 2026» أعمال دورته الـ12 في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام شهدت استعراض تقنيات وحلول صناعية جديدة، وإعلانات مرتبطة بالاستثمارات والتجارة في قطاع تصنيع الأغذية، مع التركيز على دور التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية في دعم الأمن الغذائي.

وأُقيمت الدورة بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة، هي «غلف هوست»، و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة»، و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، لتجمع شركات تعمل في مجالات المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف والأتمتة والحلويات ومعدات خدمات الأغذية.

وأعلن منظمو المعرض انتقال دورته المقبلة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2027، بعد إقامة دورة 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح الموقع الجديد، بحسب المنظمين، فرصاً لتوسيع المعرض وتعزيز التواصل بين الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التصنيع، إلى جانب توفير مساحة أوسع لاستعراض التقنيات والحلول وبناء الشراكات التجارية.

وركّزت الشركات المشاركة على عرض تقنيات تستهدف تحسين الإنتاجية وجودة المنتجات، وترشيد استهلاك الموارد، وخفض تكاليف التشغيل.

واستعرضت شركة «سويدينوكس إنترناشيونال» مضخات «ماكسي لوب» من «ألفا لافال»، المخصصة لنقل السوائل وفق متطلبات صحية، وتسهيل أعمال الصيانة وتحسين كفاءة الإنتاج.

وقدمت شركة «تي إن إيه سوليوشنز» نظاماً للتغليف عالي السرعة، إلى جانب نظام لإضافة التوابل وتوزيع النكهات على منتجات مثل رقائق البطاطس والمكسرات.

من جهتها، كشفت «كي إتش إس الشرق الأوسط» عن خدمة «KHS Innoplant»، التي تستهدف مساعدة الشركات في تأسيس المنشآت الصناعية، من تخطيط الأعمال وتصميم المصانع إلى البناء والتنفيذ.