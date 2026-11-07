15.98 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، نحو 15.98 مليار درهم، عبر تنفيذ 4236 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 7.51 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتوزعت المبيعات بواقع 2171 مبايعة لوحدات سكنية، و199 مبايعة لمبانٍ، و339 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 2709 مبايعات.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.5 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1159 صفقة، توزعت بواقع 740 معاملة لوحدات سكنية، و80 معاملة لمبانٍ، و339 معاملة لأراضٍ. في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.01 مليارات درهم، عبر 1550 صفقة، شملت 1431 معاملة لوحدات سكنية و119 معاملة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 1166 معاملة بقيمة 5.73 مليارات درهم، توزعت بواقع 770 معاملة لوحدات سكنية، و129 معاملة لمبانٍ، و267 معاملة لأراض.

وبلغت قيمة الهبات نحو 2.74 مليار درهم، من خلال 361 معاملة، توزعت على 264 معاملة لوحدات سكنية، و19 معاملة لمبان، و78 معاملة لأراض.

وتصدرت منطقة نخلة ديرة قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تجاوزت 897.28 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بنحو 429.09 مليون درهم، ثم ند الشبا الأولى بقيمة 347.45 مليون درهم، ومدينة المطار في المرتبة الرابعة بقيمة 319.31 مليون درهم، وقرية جميرا الدائرية خامسة بنحو 244.38 مليون درهم. وحلت منطقة برج خليفة في المرتبة السادسة، بقيمة تجاوزت 241.04 مليون درهم، تلتها مدينة دبي الملاحية بنحو 229.47 مليون درهم، ثم اليلايس 1 بقيمة 198.51 مليون درهم، والحبية الخامسة بقيمة 171.3 مليون درهم، فيما جاءت أبراج بحيرات جميرا في المرتبة العاشرة بقيمة 156.35 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.65 مليار درهم، عبر تنفيذ 544 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.21 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الرهون 364.22 مليون درهم، وسجلت الهبات 79.6 مليون درهم. واستحوذت المبيعات على 73.14% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة، مقابل 22.04% للرهون العقارية، و4.82% للهبات.