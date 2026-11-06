دبي ثانية أكثر الوجهات الدولية بحثاً للهنود لقضاء عطلة «ديوالي 2026»

حلّت دبي في المرتبة الثانية ضمن أكثر الوجهات الدولية بحثاً لدى المسافرين الهنود لقضاء عطلة «ديوالي 2026»، بعد العاصمة التايلاندية بانكوك، فيما حلت العاصمة اليابانية طوكيو في المركز الثالث، وذلك وفق بيانات منصة «بوكينغ دوت كوم»، العالمية لحجوزات السفر والإقامة، التي نقلها موقع «موني كنترول» الهندي، المتخصص في الأخبار الاقتصادية والمالية والأعمال.

وأظهرت البيانات أن المسافرين الهنود يخططون لقضاء عطلاتهم، خلال الفترة من السادس إلى 14 نوفمبر 2026، مع تفضيل مجموعة من الوجهات الدولية تشمل بانكوك، ودبي، وطوكيو، وسنغافورة، وبوكيت، ولندن، وهانوي، وهونغ كونغ، وكوالالمبور.

ويعكس وجود دبي في المركز الثاني ضمن قائمة الوجهات الدولية الأكثر بحثاً، استمرار حضور الإمارة ضمن الخيارات التي يدرسها المسافرون الهنود لقضاء العطلات خارج بلادهم خلال موسم الأعياد، إلى جانب الوجهات الآسيوية التي تستقطب اهتماماً متزايداً من هذه السوق.

وعلى صعيد الحجوزات، أظهرت بيانات شركة «أدارا»، المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع السفر، ارتفاع حجوزات الرحلات من الهند إلى دبي بنسبة 149% خلال موسم «ديوالي 2025»، في مؤشر إلى الحضور البارز لدبي في قائمة الوجهات المفضلة لدى المسافرين الهنود خلال هذه المناسبة.