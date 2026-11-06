«Lianlian DigiTech» تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

أعلنت شركة «Lianlian DigiTech»، المتخصصة في المدفوعات والتكنولوجيا المالية، أمس، عن الافتتاح الرسمي لمكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تواصل مكانة دبي، بوصفها بوابة عالمية للتجارة والاستثمار، توفير فرص كبيرة لشركات الخدمات المالية، التي تربط الأعمال عبر الأسواق الدولية الرئيسة».

وأضاف: «يعكس توسع (Lianlian DigiTech)، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، قوة منظومتنا بوصفها منصة للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بالتوازي مع تعزيز الروابط مع آسيا».