«دبي المالي العالمي» يستقطب 600 شركة لإدارة الثروات

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، أن عدد الشركات المتخصصة في إدارة الثروات والأصول، ضمن منظومته، تجاوز 600 شركة، بما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى بالسوق، في مؤشر إلى تنامي مكانة دبي وجهة عالمية لإدارة الثروات الخاصة والاستثمارات البديلة، تزامناً مع الكشف عن مبادرات جديدة لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز الابتكار في الأسواق المالية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه المركز ويستمر حتى غد.

وشهدت الفعاليات مشاركة نخبة من القيادات المالية والمصرفية والمستثمرين الدوليين، لمناقشة التحولات الهيكلية في الثروات الخاصة العالمية، وتنامي توجه الشركات الاستثمارية والمكاتب العائلية إلى تأسيس مقار إقليمية لها في دبي.

وأكد المركز أن تجاوز عدد شركات إدارة الثروات والأصول 600 شركة يعكس النمو المتسارع الذي تشهده منظومته المالية، ويعزز مكانة دبي مركزاً لاستقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات الاستثمارية العالمية.

وتأتي هذه التطورات امتداداً لمناقشات «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة»، تزامناً مع برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، وفي محور التمويل الإسلامي، جمع «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أكثر من 1000 مشارك من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية من أكثر من 50 دولة، لمناقشة تطوير أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز السيولة العابرة للحدود.

وشهد المنتدى الإعلان عن سلسلة مبادرات استراتيجية لتطوير الكفاءات وتوظيف التكنولوجيا في قطاع التمويل الإسلامي، كما أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي إطلاق مسارات تعليمية متخصصة عبر «مركز التمويل الإسلامي العالمي»، تستهدف تأهيل أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031.

وأكد الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، أن التعاون بين المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين وصناع السياسات وقادة القطاع، يسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية.